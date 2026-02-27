San Buenaventura inicia reforestación en Boulevard Francisco Villa

San Buenaventura, Coah.– Como parte de las acciones para mejorar la imagen urbana y fortalecer el cuidado del medio ambiente, en San Buenaventura se puso en marcha la reforestación del camellón central del Boulevard Francisco Villa, donde se plantarán más de 40 árboles.

Esta actividad forma parte del programa estatal VERDE VERDE COAHUILA, mediante el cual se estarán sembrando más de 80 árboles en distintos puntos de la ciudad, que próximamente serán dados a conocer por las autoridades municipales.

El alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó el arranque de esta jornada acompañado por el Secretario del Ayuntamiento José Luis Terrazas y miembros del Cabildo, destacando que estas acciones del plan estatal del gobernador Manolo Jiménez permiten a esta comunidad embellecer la entrada principal al municipio y contribuir al equilibrio ambiental.

Durante el evento, el edil explicó que los árboles que se están plantando son de la especie Encino Siempreverde, con una altura aproximada de 2.5 metros y un grosor de 2 pulgadas, lo que garantiza mayor resistencia y adaptación al clima de la región.

Con la reforestación del camellón central del Boulevard Francisco Villa, el municipio da un paso importante en el mejoramiento de la imagen urbana, promoviendo espacios más verdes y agradables para las familias de San Buenaventura, además de fomentar la cultura del cuidado y preservación del medio ambiente.