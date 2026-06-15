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Coahuila

Inundaciones en colonia 10 de Mayo por crecida de arroyo

Cuerpos de emergencia están atendiendo reportes de inundaciones y encharcamientos en la región, mientras los vecinos piden precaución.

Por Azucena Tenorio - 15 junio, 2026 - 11:05 a.m.
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      Se desborda arroyo en la 10 de Mayo; crecida pone en riesgo a vecinos

      El intenso temporal que afecta a la región provocó el desbordamiento del arroyo Frontera a la altura de la colonia 10 de Mayo, en el sector ubicado detrás de la harinera, generando preocupación entre los habitantes ante el rápido incremento del caudal.

      Vecinos del área reportaron que la corriente superó la capacidad del cauce durante la mañana de este lunes, extendiéndose hacia zonas aledañas y dificultando el tránsito en algunos puntos cercanos.

      La fuerza del agua y el constante escurrimiento mantienen en alerta a las familias del sector, quienes pidieron a la población evitar acercarse al arroyo y no intentar cruzar áreas inundadas para prevenir accidentes.

      Las lluvias registradas desde temprana hora han ocasionado diversas afectaciones en Frontera, mientras cuerpos de emergencia continúan atendiendo reportes relacionados con inundaciones, encharcamientos y riesgos derivados de la creciente de arroyos.

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