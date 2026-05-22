Alejandro Sánchez Cárdenas coordina limpieza en ejido La Cruz tras fallecimiento

FRONTERA, COAHUILA.- Tras el fallecimiento de una mujer de la tercera edad en el ejido La Cruz, autoridades municipales realizaron labores de limpieza y descacharrización en la vivienda, luego de que familiares solicitaron apoyo debido a la acumulación de objetos y residuos que permanecían en el lugar.

El director de Ecología de Frontera, Alejandro Sánchez Cárdenas, informó que el caso fue atendido en coordinación con el sector Salud, debido al riesgo sanitario que representaban los cacharros y llantas acumuladas, principalmente tras las recientes lluvias registradas en la región.

"Se dio un caso en el ejido La Cruz, en el cual se nos pidió apoyo, la señora falleció y quedó ahí la casa con todos los cacharros y la acumulación de diferentes tipos de residuos", explicó.

El funcionario señaló que durante las acciones lograron retirar una importante cantidad de objetos que podían convertirse en focos de infección o criaderos de mosquitos. "Sí, sí era bastante, sí sacamos mucho cacharro que tenía ahí", comentó.

Añadió que las precipitaciones recientes incrementaron el riesgo debido a la acumulación de agua en llantas y recipientes. "Dos días antes llovió y sí tenía acumulación de llantas, eran demasiadas cosas las que tenía ahí la señora, pero se pudo atender y ahorita está libre", indicó.

Sánchez Cárdenas destacó que actualmente el departamento mantiene activos diversos reportes similares en distintos sectores del municipio, donde vecinos solicitan apoyo para retirar cacharros y basura acumulada.

"Tenemos diferentes tipos de reportes que estamos atendiendo de descacharrización; entramos con apoyo de Salud, llantas y todo ese tipo de casos. Nos lo reportan, acudimos, platicamos con la gente y llegamos a un acuerdo para poderles apoyar con la limpieza", puntualizó.