Llega TlaquepArte

SALTILLO, Coahuila.- La Expo TlaquepArte llegó por primera vez a Saltillo y reunió este fin de semana a expositores artesanos nacionales e internacionales en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

Desde la tarde del sábado, familias recorrieron los pasillos de la exposición para conocer y adquirir productos de distintas regiones.

Entre los artículos que más llamaron la atención destacaron prendas de vestir para hombre y mujer, accesorios, perfumes y artículos de decoración para el hogar.

La Expo TlaquepArte se celebra en Saltillo con una amplia variedad de productos artesanales.

La muestra también ofreció una variedad gastronómica con platillos, bebidas y productos típicos de Venezuela, Turquía y otras partes del mundo.

Durante el recorrido, los asistentes también pudieron escuchar a un expositor tocar un instrumento de viento. De manera voluntaria, algunos visitantes colocaron monedas como muestra de agradecimiento por su presentación.

Asistentes disfrutan de una oferta gastronómica diversa en la Expo TlaquepArte.

La Expo TlaquepArte permanecerá abierta hasta el 7 de septiembre, en un horario de 10:00 a 21:00 horas.

La exposición incluye una rifa de artículos entre los visitantes.

Como parte de la clausura, el próximo lunes se rifarán 30 artículos de los diversos expositores entre los asistentes que proporcionaron sus datos al ingresar y los depositaron en la urna ubicada en la entrada de Canacintra.