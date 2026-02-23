San Buenaventura: Última semana para el 15% de descuento en predial

San Buenaventura, Coah.– El Gobierno Municipal de San Buenaventura invita a la ciudadanía a aprovechar la última semana de febrero con un 15 % de descuento en el pago del impuesto predial, informó el Tesorero Municipal, Carlos Enrique Martínez Rivera.

El funcionario recordó que del 23 al 28 de febrero la Tesorería Municipal estará atendiendo a los contribuyentes para que puedan cumplir con esta responsabilidad y acceder al beneficio vigente.

Además, destacó que el sábado 28 de febrero se brindará atención especial en horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, con el objetivo de facilitar el trámite a quienes no pueden acudir entre semana.

Martínez Rivera informó que durante el mes de marzo continuará el programa de incentivos con un 10 % de descuento, siendo este el último mes para participar en la rifa del automóvil 2026 que promueve el Ayuntamiento.

"Es importante que la ciudadanía aproveche, ya que el 31 de marzo será el último día para obtener descuento y participar en la rifa. Después de esa fecha podrán seguir pagando, pero ya sin descuentos ni acceso al sorteo", señaló.

Durante marzo también se atenderá el sábado 28, último sábado del mes, y el beneficio del 10 % concluirá el día 31 al cierre de oficinas.

El Tesorero Municipal destacó que en comparación con 2025, este año se registra un incremento del 15 % en participación de contribuyentes y un 12 % más en recaudación efectiva, lo que refleja la confianza de la población en la administración municipal.

Gracias a esta respuesta positiva, se fortalecen las finanzas públicas, permitiendo impulsar más obras, mejores servicios y programas en beneficio de la comunidad.

Rifa de automóvil 2026

Como incentivo adicional, el Ayuntamiento mantiene vigente la rifa de un automóvil Renault modelo 2026, color gris urbano, el cual se encuentra en exhibición en la explanada de la Tesorería Municipal, generando gran interés entre la población.

El sorteo se realizará entre quienes cumplan puntualmente con el pago de su predial durante el primer trimestre del año.