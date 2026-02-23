Joven motociclista resulta lesionado en accidente en Sabinas

SABINAS, COAH.– Un accidente en el primer cuadro de la ciudad dejó como saldo un joven motociclista lesionado, luego de que una camioneta Honda HR-V modelo 2024, conducida por una mujer de 80 años, no respetara el derecho de vía y terminara impactando al vehículo ligero.

El percance ocurrió alrededor de las 16:30 horas en el cruce de las calles Madero y Cinco de Mayo. El motociclista fue identificado como Isaías Alejandro Márquez, de 18 años y vecino de la colonia López Huitrón, quien circulaba por la calle Madero cuando la conductora, Carmen N., residente de la colonia Reynera, realizó una maniobra indebida que provocó la colisión.

Tras el impacto, el joven que viajaba en una motocicleta Izuzu FT150GTS color gris con negro cayó al pavimento y sufrió heridas leves. Paramédicos del cuerpo de bomberos acudieron de inmediato para brindarle atención y trasladarlo a recibir asistencia médica.

Elementos de la Policía Municipal también se presentaron en el lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes. La zona fue resguardada mientras se levantaban los datos necesarios para el parte oficial.

El hecho generó expectación entre transeúntes y comerciantes del sector, quienes observaron las maniobras de auxilio. Se espera que las autoridades determinen las responsabilidades y emitan un informe oficial sobre el estado de salud del joven motociclista.