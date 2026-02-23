Sari Pérez Cantú supervisa avances en la Plaza Durazno de Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú realizó un recorrido de supervisión por la obra que se desarrolla en la Plaza Durazno, ubicada en la colonia Jardines del Aeropuerto. Estas acciones se llevaron a cabo con el objetivo de constatar personalmente los avances de la primera etapa del proyecto. La visita reafirma el compromiso de la administración municipal con el mejoramiento de los espacios públicos y la creación de áreas dignas para la convivencia familiar.

Durante el recorrido, la alcaldesa estuvo acompañada por el director de Obras Públicas, Luis González, quien detalló que esta fase contempla la nivelación del terreno, paso esencial para garantizar una base firme sobre la cual se desarrollará la infraestructura proyectada.

El plan integral incluye la construcción de una cancha de básquetbol, baños, una bodega y un foro comunitario, espacios que permitirán impulsar actividades deportivas, culturales y sociales en beneficio de las familias del sector.

La Presidenta Municipal destacó que supervisar personalmente cada obra es parte de una forma de gobernar cercana y responsable, asegurando que los trabajos se ejecuten con calidad, dentro de los tiempos establecidos y con uso transparente de los recursos públicos.

Con esta intervención, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de recuperar y fortalecer espacios comunitarios en todas las colonias, llevando desarrollo parejo y consolidando áreas funcionales que fomenten la integración social y contribuyan a que Frontera siga avanzando con orden y rumbo.