Nuevo director de Seguridad Pública en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- A poco más de un año de haber asumido el cargo de Director de Seguridad Pública de Frontera, Fernando González Dodero fue removido, en su lugar fue designado Gabriel Vázquez Ramírez, quien asumió la titularidad bajo el esquema de Mando Único, con el compromiso de fortalecer la vigilancia, la prevención del delito y la proximidad con la ciudadanía.

La instrucción, de acuerdo con lo señalado, es consolidar un modelo basado en resultados, cercanía social y respuesta inmediata a los reportes ciudadanos.

El nuevo titular cuenta con 13 años de trayectoria dentro de la Policía Estatal de Coahuila, experiencia que se considera fundamental para reforzar la operatividad de la corporación municipal y mantener la coordinación con las distintas fuerzas de seguridad que operan en la región.

La encomienda girada por la alcaldesa Sara Irma Pérez es dar continuidad a las acciones que han mostrado resultados, con el objetivo de fortalecer la confianza de la población en la corporación policiaca y garantizar mayor cercanía con la comunidad.

También se dio a conocer que este miércoles 25 de febrero se presentará al director de forma oficial en una rueda de prensa, aunque el día de hoy lunes ya fue presentado ante los elementos de seguridad pública.