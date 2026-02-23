Yesica Sifuentes invita a buscar empleo en Castaños con DUAL

Castaños, Coah. – Con el objetivo de seguir acercando oportunidades laborales a la población, el Gobierno Municipal de Castaños informa que este jueves 26 de febrero la empresa DUAL llevará a cabo nuevamente el proceso de reclutamiento para costureros con experiencia.

La Presidenta Municipal, Yesica Sifuentes Zamora, hizo una invitación a todas las personas en búsqueda de un empleo para que acudan en un horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, y aprovechen esta oportunidad de incorporarse al sector laboral formal.

La alcaldesa subrayó la importancia de presentarse con la documentación completa, a fin de facilitar el proceso de reclutamiento y permitir que más castañenses accedan a un empleo que contribuya a mejorar la economía de sus familias.

Sifuentes Zamora destacó que recientemente se realizó con éxito un módulo de reclutamiento en el Departamento de Fomento Económico, en coordinación con la empresa DUAL, lo que permitió acercar opciones de empleo a las y los habitantes del municipio, fortaleciendo la economía familiar y promoviendo la estabilidad laboral.

"Agradecemos la confianza de las empresas que ven en Castaños un municipio con gente trabajadora y con gran potencial. Estas vacantes representan nuevas oportunidades de crecimiento y bienestar para muchas familias", expresó la alcaldesa.

Finalmente, Sifuentes Zamora reiteró que el Gobierno Municipal de Castaños continuará trabajando con compromiso y responsabilidad para generar más fuentes de empleo, ampliar las oportunidades para la población y seguir fortaleciendo la economía del municipio en beneficio de todas y todos.