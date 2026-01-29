San Buenaventura: Descuento del 25% en impuesto predial este sábado

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– El tesorero municipal de San Buenaventura, Carlos Enrique Martínez, informó a la ciudadanía que este sábado 31 de enero la Presidencia Municipal abrirá sus puertas en las áreas de Tesorería y Catastro, con el objetivo de brindar facilidades a los contribuyentes que deseen aprovechar el último día del mes con el máximo descuento del 25% en el pago del impuesto predial.

Esta medida responde a la solicitud de ciudadanos que, por motivos laborales, no pueden acudir entre semana, por lo que se habilitó el servicio en fin de semana como una acción de apoyo y reconocimiento a los contribuyentes cumplidos.

Asimismo, quienes realicen su pago durante los meses de enero, febrero o marzo participarán automáticamente en la rifa de un automóvil modelo 2026, incentivo que forma parte del programa de estímulos al cumplimiento oportuno del predial.

El funcionario municipal aprovechó para presentar el vehículo Renault modelo 2026, en un color especial del Gris Urbano, el cual se encuentra en exhibición dentro del área administrativa de la Presidencia Municipal, para que los contribuyentes puedan conocerlo.

"Este sábado como último día de enero estará abierta la Tesorería Municipal en beneficio de quienes solicitaron aprovechar el fin de semana, en un horario de 9:00 de la mañana a 12:30 del mediodía, para realizar sus pagos con 25% de descuento", enfatizó el tesorero.