Aplican descuento del 5% en predial de marzo

SALTILLO, COAHUILA.- La tesorera del Gobierno Municipal de Saltillo, Lissette Álvarez Cuéllar, invitó a las y los contribuyentes a que aprovechen y paguen su predial durante el mes de marzo con el 5 por ciento de descuento, además de recibir un boleto para participar en el tercer sorteo "Por Amor a Saltillo".

Álvarez Cuéllar comentó que, para facilitar este pago, durante marzo están disponibles diferentes opciones, tanto presenciales como en línea, para aprovechar este estímulo.

Informó que siguen disponibles las cajas de la Presidencia Municipal, en un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde; así como la caja del Mercado Juárez, de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

También se mantienen los módulos externos en Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, Gimnasio Municipal y Multideportivo El Sarape, que operan de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Para el pago en línea, las opciones son el portal oficial del Gobierno Municipal de Saltillo, en www.saltillo.gob.mx; la plataforma Saltillo Fácil, en www.saltillofacil.gob.mx; o bien, Visor Saltillo, en https://visor.saltillo.gob.mx/.

Finalmente, puede pagarse a través del Chat Bot del Municipio de Saltillo en el número 844-160-08-08, seleccionando la opción 1 "Consulta de adeudo y pago predial", escribiendo la clave catastral y el nombre completo.

Álvarez Cuéllar recordó que se sortearán 50 premios de 10 mil pesos en efectivo cada uno, entre las y los contribuyentes que hayan pagado su predial durante el primer trimestre del año.