Rehabilita Javier Díaz vialidades en La Torre

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por Saltillo, el alcalde Javier Díaz González refuerza los trabajos de rehabilitación de calles y bulevares en distintos sectores del municipio.

Javier Díaz resaltó que estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento vial que se realiza gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, y que contempla la reparación de pavimento dañado, renivelación de carpeta asfáltica y mejora de superficies en vialidades principales, así como en calles al interior de las colonias.

Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajó en la rehabilitación de diversos tramos de la avenida La Torre, a la altura de la colonia Privadas La Torre, así como en diversas calles de este sector habitacional al oriente de Saltillo.

En este punto, vecinos del sector agradecieron los trabajos realizados en el tramo que comprende entre las calles 28 y Torre de Babel, en donde se eliminaron hundimientos y pavimento dañado.

De manera simultánea, brigadas municipales rehabilitaron diversos puntos del pavimento que presentaba afectaciones sobre la calle José María Lafragua, entre las vialidades Ramón Corona y Presidente Cárdenas, de la Zona Centro de Saltillo.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 ❮❯

"Las cuadrillas trabajan de manera estratégica en los puntos con mayor flujo vehicular y en zonas que presentaban mayor deterioro, con el propósito de optimizar la movilidad urbana y reducir los tiempos de traslado de nuestras familias saltillenses, así como de quienes visitan la ciudad", manifestó el alcalde Javier Díaz.

De manera simultánea, cuadrillas del programa "Aquí Andamos" rehabilitaron diversos tramos de la carpeta asfáltica del bulevar Venustiano Carranza, al norte de la capital de Coahuila.

En esta transitada vialidad, el Gobierno Municipal realizó el sellado de grietas del asfalto como parte del mantenimiento preventivo y correctivo en las vialidades principales, lo que prolonga la vida útil del pavimento.

Asimismo, cerca de este lugar, el Ayuntamiento de Saltillo continúa con las labores de rehabilitación de la carpeta asfáltica por medio de maquinaria moderna a base de calor, en favor de la población.

El alcalde Javier Díaz destacó el compromiso de impulsar obras de mantenimiento y rehabilitación vial que permitan contar con calles y bulevares más seguros, funcionales y en mejores condiciones, que elevan la calidad de vida de las y los saltillenses.