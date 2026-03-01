Espera INE mayor votación de jóvenes

SALTILLO, COAH.- Alrededor de 30 mil jóvenes coahuilenses tendrán la oportunidad de participar por primera vez en las urnas durante la elección para renovar el Congreso del Estado, luego de haber tramitado su credencial durante la Campaña Anual Intensa organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La jornada electoral está programada para el 7 de junio y, de acuerdo con autoridades electorales, contará con la participación de más de mil personas acreditadas como observadoras, quienes darán seguimiento al desarrollo del proceso en distintas etapas.

El vocal ejecutivo del INE en la entidad, Miguel Castillo Morales, detalló que durante la campaña intensiva se efectuaron 267 mil 449 trámites vinculados con la credencial para votar. Estas gestiones incluyeron actualizaciones de datos personales, reposiciones por robo o extravío, así como cambios de domicilio.

Del total de movimientos realizados, 29 mil 891 correspondieron a jóvenes que recientemente cumplieron la mayoría de edad y que ahora forman parte del padrón electoral. Para este grupo, la elección de junio marcará su primera experiencia participando en un proceso democrático como votantes.

Castillo Morales señaló que uno de los principales retos para la autoridad electoral es motivar la participación de la población joven, particularmente en el segmento de 19 a 29 años, donde históricamente se registran niveles elevados de abstencionismo.

Acciones de la autoridad

En este sentido, subrayó la importancia de impulsar campañas de información y concientización que destaquen la relevancia del voto como herramienta de incidencia en la vida pública.

El funcionario añadió que el fortalecimiento de la cultura cívica entre las nuevas generaciones resulta clave para consolidar la democracia en la entidad, especialmente en un proceso donde se definirán las y los legisladores que integrarán el Congreso local y tomarán decisiones sobre temas fundamentales para el desarrollo de Coahuila.

Detalles confirmados

Finalmente, reiteró que con la incorporación de miles de nuevos electores y la presencia de observadores ciudadanos, el INE prevé un proceso vigilado y con amplia participación, en el que se buscará garantizar condiciones de legalidad, transparencia y equidad para todas las fuerzas políticas y para la ciudadanía en general.