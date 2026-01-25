Familias de desaparecidos en Monclova recibirán apoyo con toma de ADN

Monclova, Coahuila.— Nancy Hernández, integrante del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos en la Región Centro, informó que durante esta semana se dará a conocer la fecha, hora y sede exacta para la realización de una campaña de toma de muestras de ADN dirigida a familiares de personas desaparecidas, la cual se contempla llevarse a cabo en municipios de la Región Centro del estado.

La activista explicó que esta jornada tiene como objetivo facilitar a las familias el acceso a pruebas genéticas que permitan avanzar en los procesos de identificación, por lo que hizo un llamado a los familiares que aún no cuentan con muestras registradas para que estén atentos a la información oficial que se emitirá en los próximos días.

Asimismo, Hernández señaló que la licenciada Gaby, del área de búsquedas con sede en Saltillo, se comprometió a programar una jornada de búsqueda en Monclova, aunque aclaró que existen otras búsquedas ya calendarizadas con anterioridad, por lo que las fechas se estarán confirmando de manera progresiva.

En este contexto, indicó que se solicitó a las autoridades revisar con precisión la ubicación exacta —altura o lateral— del ejido El Oro, zona donde se contempla realizar trabajos de búsqueda, a fin de garantizar que las acciones se desarrollen de manera adecuada y con información clara para los colectivos y familiares participantes.

Finalmente, Nancy Hernández adelantó que para la próxima semana se llevará a cabo una brigada de toma de pruebas de ADN en la plaza principal, en la que participará personal especializado que acudiría desde el CRIT, así como integrantes de distintos colectivos de búsqueda, con el fin de reforzar los esfuerzos de identificación y acompañamiento a las familias.

El colectivo reiteró el llamado a los familiares de personas desaparecidas a mantenerse informados y a participar en estas acciones que buscan contribuir al esclarecimiento de los casos y al derecho a la verdad.