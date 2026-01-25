Carlos Villarreal entrega obras clave para Monclova: mejora urbana y deportiva

Monclova, Coah.- Como parte de la estrategia para impulsar el desarrollo urbano de Monclova, el alcalde Carlos Villarreal encabezó la entrega y supervisión de obras prioritarias que impulsan el desarrollo de Monclova, fortaleciendo la infraestructura urbana y los espacios públicos, como parte de la estrategia que se desarrolla en equipo con el gobernador Manolo Jiménez en beneficio de las familias monclovenses.

Durante la semana, el alcalde supervisó y entregó obras clave para el desarrollo de la ciudad como:

· Reposición de drenaje en la calle Zaragoza, entre las calles Guerrero y San José, en la colonia Estancias de Santa Ana.

· Entrega del nuevo campo de tiro con arco en la Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha, fortaleciendo la infraestructura deportiva del municipio.

El alcalde Carlos Villarreal señaló que estas obras forman parte de una visión integral de desarrollo para Monclova, enfocada en atender necesidades reales de la población, modernizar la infraestructura urbana y generar espacios dignos que impulsen el deporte, la convivencia y el crecimiento ordenado de la ciudad.

"El desarrollo de Monclova se construye con obras que responden a las necesidades de la gente. Cada proyecto que supervisamos y entregamos es parte de una visión de ciudad ordenada, moderna y con mejores servicios para las familias. Estas obras son resultado del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez, quien ha respaldado de manera firme cada uno de los proyectos", señaló el alcalde Carlos Villarreal.

Finalmente, reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de seguir trabajando en estrecha coordinación con el Gobierno del Estado, sumando esfuerzos y recursos para consolidar proyectos que sigan transformando a Monclova y brindando mejores oportunidades para todas y todos.