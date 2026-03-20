Víctor Leija encabeza el Desfile de Primavera en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- En un ambiente lleno de color, alegría y entusiasmo, se llevó a cabo el tradicional Desfile de Primavera, donde niñas y niños de distintos planteles educativos participaron con creativos atuendos y presentaciones, celebrando esta emblemática temporada del año.

La mañana de este viernes, el alcalde, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, acompañado de la presidenta del DIF Municipal, Leticia Medina, así como de autoridades municipales, encabezó este importante evento que promueve la sana convivencia, la participación comunitaria y el amor por la naturaleza.

En su mensaje, el presidente municipal reconoció la destacada participación de las instituciones educativas, así como el compromiso de madres y padres de familia que acompañaron a sus hijas e hijos durante esta significativa actividad.

"Es muy grato ver la participación de los niños de los diferentes planteles educativos. Mi reconocimiento a cada escuela, pero sobre todo a los papás por el entusiasmo con el que acompañan a sus pequeños. Este tipo de eventos fortalece la convivencia, la unión comunitaria y fomenta valores desde temprana edad", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega resaltó que este tipo de celebraciones no solo promueven la sana convivencia familiar, sino que también incentivan el desarrollo integral de la niñez en un entorno saludable.

Para finalizar, el alcalde reiteró su compromiso de mantener un trabajo cercano con el sector educativo, destacando la coordinación constante con autoridades escolares para impulsar actividades que contribuyan al desarrollo de la niñez.

"Para nosotros es fundamental estar cerca de las instituciones educativas. Seguiremos apoyando todas aquellas acciones que permitan que nuestras niñas y niños crezcan en espacios sanos y con oportunidades de desarrollo", puntualizó.

El evento concluyó con actividades recreativas y dinámicas, reforzando el objetivo de promover estilos de vida saludables y fortalecer los lazos entre las familias del municipio.