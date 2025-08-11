Despedida funeral en Las Aves por trágico fallecimiento de Juan Antonio Rodríguez

FRONTERA, COAHUILA.- Familiares, amigos y vecinos de la colonia Las Aves despidieron este lunes a Juan Antonio Rodríguez de León, el joven de 18 años que perdió la vida en un trágico accidente de motocicleta la madrugada del domingo en la plaza La Lagunita.

El velorio se llevó a cabo en la funeraria Marsan, donde el ambiente estuvo marcado por el dolor y la incredulidad de quienes aún no logran asimilar la repentina partida del joven, a quien describieron como alegre, amable y siempre dispuesto a ayudar a los demás.

De acuerdo con testigos, Juan Antonio conducía su motocicleta acompañado de Orlando Iván, de 25 años, cuando al intentar tomar una curva cercana a la calle Progreso, perdió el control de la unidad. La motocicleta derrapó violentamente y el impacto fue brutal: Juan Antonio salió proyectado y su cabeza se estrelló contra un poste, causándole una herida mortal.

A su lado, Orlando Iván terminó inconsciente tras azotar contra el camellón. Actualmente se encuentra internado en estado grave en la Clínica 7 del IMSS, donde sus familiares solicitan con urgencia donadores de sangre de cualquier tipo.

En redes sociales, las muestras de cariño y despedida para Juan Antonio no se hicieron esperar. 'Siempre te voy a recordar así, con esa sonrisa, con tu corazón alegre, amable de pollo', escribió una amiga cercana. 'Recordaré más todos los momentos buenos que pasamos. No somos nadie para juzgarte, porque son más tus cualidades, las buenas cosas que hiciste por todos'.

Otra amiga añadió: 'Que mi Dios te reciba en su Santo Reino, mi bebé. Sabes muy bien que jamás dejaré de extrañarte. Eso solo lo dejaré de hacer hasta que esté contigo'.

El cuerpo de Juan Antonio sería sepultado este mismo lunes en un panteón de la localidad. Para sus seres queridos, esto no es un adiós, sino un hasta luego.