Detectan primer caso de gusano barrenado

FRONTERA, Coah.- El municipio de Frontera registró su primer caso positivo de gusano barrenador del ganado, informó el director de Fomento Agropecuario, Ricardo Rodríguez, quien aseguró que el animal afectado ya recibe tratamiento y se mantienen acciones de vigilancia para evitar la propagación de la plaga.

El funcionario explicó que el caso fue reportado inicialmente al inspector de Ganadería, quien realizó la revisión correspondiente y envió muestras para su análisis.

"Desafortunadamente resultó positivo. El animal está en tratamiento adecuado y esperamos que sea el único caso", señaló.

Indicó que la respuesta fue inmediata, ya que el mismo día del reporte el médico veterinario tomó la muestra y comenzó el tratamiento, mientras que el resultado positivo se confirmó al día siguiente.

Rodríguez detalló que el procedimiento consiste en aplicar un medicamento directamente en la herida para eliminar las larvas, favorecer la cicatrización del tejido dañado y evitar complicaciones.

"Se aplica una vez al día durante cuatro días y el animal debe presentar una adecuada cicatrización", explicó.

Añadió que, tras la inspección del predio donde se detectó el caso, no fueron localizadas más larvas sospechosas ni otros animales con síntomas de la enfermedad.

Acciones de la autoridad

No obstante, informó que se mantendrá vigilancia permanente en los ejidos del municipio y comunicación directa con los productores ganaderos para atender de inmediato cualquier reporte de animales con heridas.

El director exhortó a los ganaderos a informar de forma inmediata la presencia de lesiones sospechosas en su ganado para que personal especializado realice la inspección y, en caso necesario, aplique el tratamiento correspondiente.