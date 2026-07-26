Retoma FreightCar producción gradual

FreightCar America comenzó a normalizar de manera gradual sus operaciones después de permanecer dos semanas bajo un esquema de paro técnico y reducción de producción, al reactivar varias de las áreas de su planta.

La reactivación de FreightCar America se realiza de manera gradual tras dos semanas de paro técnico.

De acuerdo con un comunicado interno dirigido a sus colaboradores, la empresa informó que a partir del próximo lunes los diferentes áreas de producción retomaron sus actividades de manera normal. Algunas áreas como 'production VS3', continuará el paro técnico para parte de su personal, manteniendo labores en solo uno de los turnos y citando a trabajadores específicos para el segundo turno.

Algunas áreas de la planta en Monclova seguirán con restricciones operativas durante la reactivación.

La reactivación también será parcial en áreas de pintura, con la integración gradual de su personal. Representantes de la empresa dedicada a la fabricación de carros de ferrocarril señalaron que la reactivación será de manera gradual, de acuerdo a los pedidos y compromisos que deban cumplir, sin descartar la posibilidad de suspender de nueva cuenta la producción en caso de ser necesario.

Directivos de FreightCar America aseguran que la producción dependerá de los pedidos y compromisos.

A través del comunicado, directivos de la empresa reiteraron que estas medidas se aplican con el objetivo de mantener la plantilla productiva y no afectar a los trabajadores ante esta disminución de pedidos. La reactivación ocurre luego de que la empresa aplicó dos semanas consecutivas de paro técnico como parte de un ajuste en sus operaciones derivado de la reducción en la carga de trabajo. Aunque algunas áreas permanecen con restricciones, el nuevo esquema representa el inicio de la recuperación paulatina de la actividad productiva en la planta de Monclova.