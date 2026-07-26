Ecoparque Monclova: Más de 1500 visitantes en su reapertura

La reapertura del Ecoparque Monclova registró una afluencia de más de mil 500 visitantes durante su primer día de actividades, mientras que se estiman que se tuvo la visita de cerca de 5 mil personas durante este fin de semana, como parte de la oferta recreativa del periodo vacacional.

La afluencia de visitantes

Durante el primer fin de semana se tuvo una gran afluencia de la población de Monclova y la región Centro quienes aprovecharon los días de descanso y las vacaciones, para visitar este punto de la ciudad.

Desde temprana hora, familias recorrieron las instalaciones rehabilitadas, entre ellas el lago, aviario y las áreas donde se resguardan más de 90 especies de fauna, luego de varios meses de trabajos de mejora.

Horarios y medidas de seguridad

Ante la alta respuesta de la población, el Gobierno Municipal recordó que el Ecoparque opera en un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde, con el objetivo de brindar a los visitantes el tiempo suficiente para recorrer las instalaciones. Asimismo, informó que a partir de las 5:30 horas el personal de seguridad verifica el flujo de personas para determinar si es posible permitir nuevos ingresos, procurando que quienes accedan puedan realizar su recorrido completo antes del cierre.

Las autoridades señalaron que esta medida busca mantener un entorno ordenado y seguro para las familias.

Impacto en la comunidad

Con la respuesta en su reapertura, el Ecoparque Monclova se consolida como uno de los principales espacios recreativos de la región Centro durante este periodo vacacional, al ofrecer actividades de convivencia familiar y contacto con la naturaleza.