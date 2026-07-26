Faustino Aguilar confirma muertes por rickettsiosis en la Región Centro

En lo que va del año se han registrado cinco casos de rickettsiosis en la región Centro, de los cuales cuatro fallecieron y una adolescente de 17 años logró recuperarse. Además, la Cuarta Jurisdicción Sanitaria descartó 10 casos sospechosos tras realizar los estudios de laboratorio correspondientes.

El jefe de la jurisdicción, Faustino Aguilar Arocha, indicó que la única paciente recuperada recibió diagnóstico y tratamiento durante los primeros cinco días posteriores al inicio de los síntomas, periodo determinante para su recuperación.

El funcionario explicó que la Secretaría de Salud fortaleció la capacitación de médicos del sector tanto público como privado para mejorar la detección oportuna de esta enfermedad, cuyos síntomas se confunden con dengue, infecciones respiratorias u otros padecimientos febriles.

Los 10 casos descartados corresponden a pacientes con enfermedades respiratorias que inicialmente fueron considerados sospechosos por presentar síntomas similares a los de la rickettsiosis.

Informó que también se reforzó la distribución de material informativo y la capacitación del personal médico para realizar interrogatorios más precisos, con énfasis en antecedentes de contacto con perros, gatos o garrapatas.

Añadió que la dependencia mantiene campañas permanentes de fumigación y control de vectores en coordinación con los municipios de la región Centro, además de intervenir en viviendas donde se detectan casos sospechosos o confirmados.

Finalmente, exhortó a la población a acudir de inmediato a una unidad médica ante fiebre, dolor de cabeza intenso, malestar general o antecedentes de contacto con garrapatas, ya que un diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia entre la recuperación y un desenlace fatal.