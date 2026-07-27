Fundación Frichem rescata a perrita Muñeca en Cuatro Ciénegas

Después de años de vivir en condiciones de abandono y maltrato, la perrita Muñeca fue rescatada por la Fundación Frichem A.C. durante un operativo realizado en un domicilio del municipio de Cuatro Ciénegas, hasta donde se trasladó el equipo de la asociación para ponerla a salvo.

La perrita Muñeca fue encontrada en condiciones deplorables, amarrada y con heridas graves.

Al momento del rescate, Muñeca se encontraba amarrada con una cadena, rodeada de su propio estiércol, con graves heridas y una importante pérdida de pelo en gran parte de su cuerpo, como consecuencia de las condiciones en las que permaneció durante años.

Fundación Frichem A.C. realiza un llamado a la ciudadanía para apoyar con donativos.

Tras ser resguardada, la perrita inició un proceso de recuperación que contempla atención veterinaria especializada, estudios clínicos, medicamentos y cuidados permanentes para mejorar su estado de salud. Ante los gastos que representa su tratamiento, la Fundación Frichem hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse con donativos que permitan cubrir los costos de su recuperación.

Muñeca inicia un proceso de recuperación con atención veterinaria y cuidados permanentes.

Las personas interesadas en apoyar pueden realizar sus aportaciones a nombre de Fundación Frichem A.C., en Banco Inbursa, mediante la tarjeta 4658 2850 2249 5653. La asociación destacó que cada aportación, sin importar el monto, contribuirá a que Muñeca reciba la atención que necesita y pueda disfrutar de una vida digna, libre del maltrato que sufrió durante tantos años.