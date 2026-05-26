CDHEC en espera de queja por presunta detención arbitraria en Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) en la Región Carbonífera, licenciado José Fernando Menchaca Reina, informó que hasta el momento la joven identificada como Loami N no se ha presentado ante la dependencia para interponer una queja contra elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sabinas, quienes presuntamente la detuvieron de manera arbitraria.

El funcionario explicó que, a través de una llamada telefónica, se atendió al representante jurídico de la parte afectada, quien manifestó la intención de formalizar la queja posteriormente, una vez que se presente la querella correspondiente ante la Fiscalía General del Estado. En este sentido, la CDHEC se mantiene a la espera de recibir la denuncia.

Acciones de la autoridad

La intención primordial de la parte afectada y su representante es acudir primero ante el Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos por Funcionarios, para después dar curso a la queja en Derechos Humanos.

El procedimiento, explicó, consiste en admitir la queja, darle clasificación, solicitar un informe a la autoridad señalada y posteriormente dar vista al quejoso para que se realice la contestación correspondiente.

Compromiso de la CDHEC

Finalmente, el titular de la CDHEC reiteró que la dependencia está en disposición de recibir a la parte afectada, independientemente de las instancias legales a las que acuda, con el compromiso de garantizar que se le brinde la atención adecuada y se dé seguimiento a las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos.