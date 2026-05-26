En las instalaciones de la Macroplaza estudiantes de la primaria "Gral. Melchor Múzquiz, celebran cierre del proyecto "Aunque iguales somos diferentes"

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con gran entusiasmo, alumnos de la escuela primaria General Melchor Múzquiz participaron en el cierre del proyecto "Aunque iguales somos diferentes", correspondiente al campo formativo de lenguajes.

El director del plantel, profesor Jorge Arturo Cárdenas Castillo, informó que en la actividad deportiva de futbol, tomaron parte dos grupos de segundo grado, integrados por 52 estudiantes, quienes trabajaron en equipos para desarrollar dinámicas que fomentan la inclusión y la colaboración.

El director destaca la importancia de la inclusión

El evento se llevó a cabo en la cancha de de pasto sintético de la Macroplaza, donde padres de familia se reunieron para apoyar a sus hijos en las actividades deportivas y recreativas.

El director destacó la importancia de involucrar a las familias en el proceso educativo, señalando que los docentes se sienten satisfechos por cumplir con los objetivos del programa.

Mejoras en la infraestructura educativa

Además, Cárdenas Castillo mencionó las mejoras realizadas en el plantel educativo, entre ellas la remodelación de la fachada con letras en 3D gracias al apoyo de la sociedad de padres de familia y, la culminación de una obra de techo estructural por el Gobierno del Estado.

El director aprovechó para agradecerles el respaldo al igual que al mandatario estatal ingeniero Manolo Jiménez Salinas, subrayando que, estas acciones fortalecen la formación de los estudiantes y el entorno escolar.