Riña en vivienda de Zaragoza termina con cuatro personas detenidas

Zaragoza, Coah.- Una movilización policiaca se registró durante la madrugada de este domingo en el municipio de Zaragoza, luego de reportarse una riña en un domicilio ubicado sobre la calle Francisco Murguía, situación que generó expectación entre vecinos del sector.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:30 de la mañana, cuando elementos de seguridad acudieron al lugar tras recibir el reporte y procedieron al aseguramiento de cuatro personas presuntamente involucradas en el altercado: tres mujeres y un hombre.

De acuerdo con la información recabada, la presencia de varias unidades policiacas llamó la atención de habitantes del sector, quienes permanecieron atentos mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes y controlaban la situación en el domicilio señalado.

Detalles de la intervención policial

Posteriormente, los detenidos fueron consignados ante el Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación legal, mientras continúan las investigaciones para establecer cómo iniciaron los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes.