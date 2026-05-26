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Coahuila

Expo Nopal 2026 reúne a cientos de familias en Nava con música, tradición y ambiente festivo

La celebración en honor a San Bernabé de Jesús Méndez Montoya continúa hasta el 1 de junio con actividades culturales, gastronómicas y espectáculos para toda la familia.

Por Alberto Ibarra Riojas - 26 mayo, 2026 - 10:45 a.m.
Expo Nopal 2026 reúne a cientos de familias en Nava con música, tradición y ambiente festivo
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      Nava, Coah.- Durante el fin de semana, familias de Nava y visitantes de distintos municipios de la región disfrutaron de un ambiente festivo en la Expo Nopal 2026, celebración que se realiza en honor a San Bernabé de Jesús Méndez Montoya y que se ha convertido en uno de los eventos más representativos y concurridos del municipio.

      Actividades destacadas en la Expo Nopal 2026

      Entre las actividades más concurridas destacó la presentación de DJ Explosión, quien puso el ambiente para una tarde de baile y convivencia familiar, así como la actuación de la banda Zavalance, proveniente de Salamanca, Guanajuato, agrupación que reunió a decenas de asistentes frente al escenario principal.

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      Además de la música en vivo, los visitantes participaron en la tradicional callejoneada, recorrieron los distintos espacios comerciales y disfrutaron de un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó la noche y cerró las actividades del día en medio de un ambiente familiar.

      Continuación de la Expo Nopal 2026

      La Expo Nopal continuará hasta el próximo 1 de junio, por lo que ciudadanos y visitantes aún pueden acudir para apoyar a productores locales, consumir en los puestos de comerciantes invitados y disfrutar de las actividades culturales, gastronómicas y recreativas preparadas para esta edición de la festividad.

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