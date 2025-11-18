Alcaldesa Sari Pérez Cantú destaca eficacia de programas de seguridad en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La rápida detención de un sujeto que acosaba a jovencitas en las inmediaciones de la Secundaria No. 67, en la colonia Guadalupe Borja, confirmó la eficacia de los programas de seguridad implementados por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, especialmente Vecino Vigilante y Policía Escolar. Gracias a estas estrategias coordinadas, se actuó de manera inmediata ante la denuncia del personal docente y directivo del plantel.

Vecinos Vigilantes habían detectado días atrás que el individuo acosaba a las estudiantes. Su comportamiento ya había generado preocupación entre los habitantes del sector, quienes no dudaron en alertar a las autoridades correspondientes.

Asimismo, comerciantes de una tienda cercana aportaron evidencia captada por cámaras de seguridad. Esta información fue clave para fortalecer la denuncia y agilizar la intervención de las corporaciones.

La oficial Antonia Rodríguez, coordinadora de la Policía Escolar, dijo que gracias a la estrecha coordinación entre la corporación y la Fiscalía General del Estado, se logró ubicar y detener al individuo, quien fue presentado ante la justicia penal. Hasta el momento se han celebrado dos audiencias, quedando vinculado a proceso por el delito de acoso.

El Gobierno Municipal de Frontera reafirma que los programas de seguridad impulsados por la alcaldesa Sari Pérez han rendido importantes frutos, protegiendo a las y los jóvenes del municipio.

Con estas acciones, la administración municipal mantiene firme su compromiso de garantizar entornos seguros para las familias y de actuar con determinación ante cualquier amenaza contra la integridad de la niñez y la juventud.