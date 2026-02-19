Denuncian restricciones en elevadores de la Clínica 7 del IMSS

MONCLOVA, COAH.- Derechohabientes de la Clínica 7 del IMSS denunciaron presuntas irregularidades en el uso de elevadores dentro del hospital, señalando que uno de los aparatos en funcionamiento estaría destinado exclusivamente al personal, mientras pacientes y familiares enfrentan dificultades para trasladarse entre los distintos niveles del edificio.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, en el Block A los elevadores se encuentran en reparación debido a trabajos de remodelación. Sin embargo, usuarios aseguran que uno de los equipos opera de manera restringida, permitiendo únicamente el acceso a trabajadores identificados con gafete institucional.

La situación, señalaron, ha generado complicaciones para personas con movilidad reducida, adultos mayores y pacientes que requieren apoyo para desplazarse. Familiares afirmaron que durante la jornada reciente una paciente permaneció en camilla en el pasillo mientras esperaba valoración médica, debido a que no se autorizó su traslado por elevador.

Las obras en el inmueble también han provocado acumulación de polvo y escombros en algunas áreas, lo que incrementa la incomodidad para quienes deben esperar en los pasillos o utilizar las escaleras.

Elevadores en funcionamiento con restricciones

En otro de los edificios, identificado como Block B, los elevadores se encuentran en funcionamiento, aunque —según versiones de usuarios— su operación estaría controlada por personal asignado, lo que retrasa los traslados en momentos de mayor demanda.

Entre los casos expuestos, testigos relataron que personas con discapacidad y adultos mayores tuvieron que subir escaleras ante la imposibilidad de utilizar el elevador, situación que consideraron riesgosa dada la condición física de algunos pacientes. Detallaron que un hombre con capacidades diferentes tuvo que subir las escaleras arrastras debido a la falta de una pierna mientras que su hija cargaba su silla de ruedas.

Llamado a las autoridades del IMSS

No obstante, familiares hicieron un llamado a las autoridades del IMSS para revisar los protocolos internos y garantizar condiciones de accesibilidad dignas para todos los derechohabientes, especialmente en un entorno hospitalario donde la movilidad limitada es una constante.

La inconformidad surge en medio de un proceso de remodelación que, si bien busca mejorar la infraestructura, ha generado molestias temporales. Para quienes acuden en busca de atención médica, la prioridad —afirman— debería ser facilitar el acceso y no añadir obstáculos en un momento ya de por sí complejo.