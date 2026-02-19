Vinculan a sujeto en Rosita Analizan interrupción de embarazo de niña 4bus4d4

SALTILLO, COAH.- La titular de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez en Coahuila, Katy Salinas Pérez, dio a conocer que durante el presente año se han registrado al menos 20 casos de violaciones en donde las víctimas tienen entre 10 y 3 años de edad; además, la figura de padrastro dentro del núcleo familiar como presunto agresor es una constante.

Lo anterior lo señaló la funcionaria en relación al caso registrado en Nueva Rosita, donde un sujeto identificado como César N fue vinculado a proceso por el abuso en contra de su hijastra, una niña de años que resultó embarazada tras la agresión.

Katy Salinas señaló que la menor recibe acompañamiento integral y protección institucional, en coordinación con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), el sector salud y otras instancias estatales, debido a que el embarazo representa un riesgo elevado por la edad de la víctima y el avance de la gestación.

De igual manera, aclaró que la legislación mexicana permite la interrupción legal del embarazo en casos de violación, particularmente cuando se trata de menores de edad. Sin embargo, en este caso específico, la decisión se encuentra bajo valoración médica debido al estado avanzado del embarazo, priorizando en todo momento la salud y seguridad de la niña.

Acciones de la autoridad

La Fiscal informó que este tipo de delitos ocurre, en la mayoría de los casos, dentro del entorno cercano de las víctimas: "Durante el presente año, se han abierto cerca de 20 carpetas de investigación por violación contra menores, principalmente niñas de entre 10 y 13 años de edad", reiteró.

En cuanto al total de los casos de abuso, Salinas Pérez afirmó que todos ellos han sido judicializados y que se han aplicado protocolos de actuación inmediata, los cuales permiten iniciar investigaciones, solicitar órdenes de aprehensión y ejecutar detenciones en menos de 24 horas.

Llamado a la ciudadanía

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier sospecha de abuso sexual infantil, incluso de forma anónima, para que las autoridades puedan intervenir de manera oportuna y proteger a las víctimas.

La titular de la Fiscalía para las Mujeres y la Niñez subrayó que la violencia sexual contra niñas y niños es una problemática grave que requiere la participación de toda la sociedad, especialmente cuando ocurre dentro del hogar o el entorno cercano; por ello, insistió en que la denuncia oportuna permite rescatar a las víctimas, iniciar procesos judiciales contra los responsables y evitar que continúen estos delitos.