En la Diana Laura Arde casa abandonada

FRONTERA, COAH.— Un incendio registrado durante la madrugada del jueves en una vivienda abandonada de la colonia Diana Laura provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades preventivas, luego de que el fuego amenazara con extenderse a domicilios contiguos.

El siniestro fue reportado minutos después de la medianoche en el cruce de las calles Che Guevara y Pablo Valdez, donde vecinos detectaron llamas y humo que salían del inmueble deshabitado. Ante el riesgo de propagación, solicitaron apoyo inmediato a los números de emergencia.

Acciones de la autoridad

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Frontera acudieron con prontitud y, tras desplegar líneas de ataque, lograron contener el fuego en cuestión de minutos. Las llamas consumieron basura acumulada y algunos objetos que se encontraban en el interior de la vivienda, lo que generó una densa columna de humo visible desde varias cuadras a la redonda.

De manera extraoficial, trascendió que el incendio pudo haber sido provocado, ya que el inmueble suele ser utilizado por personas que ingresan de manera irregular. No obstante, serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas exactas tras las diligencias pertinentes.

Detalles confirmados

Elementos de Seguridad Pública acordonaron el área mientras se realizaban las maniobras para sofocar el fuego y descartar riesgos adicionales. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, aunque no se descartan posibles daños estructurales en la propiedad afectada.

El incidente reaviva la preocupación de vecinos por las viviendas en abandono, que además de convertirse en focos de inseguridad, representan un riesgo latente ante incendios o actos vandálicos.