Arreglo floral recuerda a víctima de crimen y detención de jóvenes

FRONTERA, COAHUILA.– Sobre el bulevar Felipe Pescador permanece un arreglo floral colocado en el punto exacto donde un hombre perdió la vida el pasado domingo, tras ser atacado con un arma punzocortante presuntamente por dos jóvenes de 17 y 19 años de edad. El hecho ocurrió a plena luz del día, generando consternación entre vecinos del sector.

La alcaldesa de Frontera confirmó que, gracias a las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, se logró identificar a los probables responsables.

"Sabemos, gracias a las cámaras, que fue posible dar con los homicidas. Ellos mismos entregaron el arma con la que cometieron el ataque, y fue así como se logró su detención", explicó.

La edil hizo un llamado directo a las familias para reforzar la supervisión y formación de sus hijos, destacando que los involucrados son jóvenes.

"Lo repito siempre: papás, cuídenme a sus hijos. ¿Dónde están los papás de esos jóvenes? Si ves las fotografías, son muchachos. Nosotros como autoridad podemos hacer mucho, pero si en casa se educa, se dan valores y se marcan límites, todo es más fácil", expresó.

Añadió que la coordinación entre corporaciones ha sido clave para avanzar en este y otros casos.

"Las policías estamos trabajando de la mano: gobierno del Estado, municipio y la federación. Esa coordinación es lo que ha permitido llegar rápidamente a los implicados. Así como sucedió aquí, se está trabajando en todos los sectores", afirmó.

La alcaldesa destacó además la inversión estatal en materia de seguridad y reiteró la intención de mantener ese esfuerzo conjunto.

"La seguridad que el gobernador ha impulsado, y el trabajo que hacemos en el municipio, deben seguirse fortaleciendo. Si por alguna razón un caso pasa a otro municipio, se da la oportunidad de que todos sigamos trabajando juntos. Ese es el valor de ser un gran equipo", concluyó.

El arreglo floral colocado en el bulevar recuerda la vida de la víctima y marca el sitio donde ocurrió la agresión que mantiene preocupada a la comunidad, pero también comprometidas a las autoridades en continuar con acciones preventivas y de seguridad.