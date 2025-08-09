Pelea vecinal, termina en tragedia en Castaños; una persona sin vida y tres lesionados

CASTAÑOS, COAH. – Un enfrentamiento entre vecinos de la colonia Independencia dejó como saldo una persona sin vida y tres más lesionadas durante la madrugada de este sábado, en un hecho que movilizó a las corporaciones policiacas y culminó con la detención del presunto homicida.

Los hechos ocurrieron poco antes de la 01:00 horas en la intersección de las calles Hermenegildo Galeana y Jesús María Rangel, donde una acalorada disputa derivó en una agresión con arma blanca.

Luis Fernando Escobedo Calvillo, de 38 años, recibió múltiples heridas que le provocaron la muerte.

La víctima fue colocada en la parte trasera de un Nissan Versa gris con la intención de trasladarlo a un hospital, sin embargo, los agresores poncharon dos de las llantas, frustrando el auxilio. Minutos después, se confirmó su deceso en el lugar.

Durante el mismo incidente resultaron heridos Elian "N", de 25 años, presunto responsable del homicidio; así como Juan Pablo Segundo Zavala y Juan Pablo Segundo Covarrubias, de quienes no se detalló la gravedad de las lesiones.

Tras un operativo de búsqueda, la Policía Municipal logró la detención de Elian "N", quien fue trasladado a las celdas municipales y puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal.