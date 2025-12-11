Confirma FGE desarticulación de celula delictiva

SALTILLO, COAH.- El titular de la Secretaría General del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que en días recientes sostuvo reuniones en Torreón, en la Región Laguna, luego de los operativos en los que autoridades federales detuvieron en Durango y Coahuila a cinco presuntos integrantes de la célula criminal que habría sido liderada por Edgar Rodríguez Ortiz, alias "El Limones", identificado como jefe de plaza del grupo conocido como "Los Cabrera" en La Laguna y señalado también como integrante de la CATEM en la región.

Fernández Montañez explicó que se trata de un caso de alto impacto, resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gobierno Federal. Recordó que el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, confirmó la colaboración estrecha con las autoridades de Coahuila, lo que permitió la detención de una persona en la entidad, tras lo cual continúan las diligencias correspondientes.

El Fiscal detalló que durante los operativos se realizaron cateos en diversos inmuebles de Torreón, donde a uno de los detenidos se le aseguraron armas y explosivos. Esta persona contaba con señalamientos por presuntas extorsiones en toda la Comarca Lagunera, tanto en Coahuila como en Durango, afectando a ganaderos, comerciantes, constructores e incluso a organismos empresariales de la región.

La FGR y la Secretaría General, afirmó, mantienen abiertas las investigaciones, mientras se desarrollan más acciones derivadas de estas detenciones. "Es un tema que socialmente estaba muy permeado, señaló, pero lo más importante es el mensaje de trabajo coordinado con el Gobierno Federal: aquí las instituciones mandan y hay cero tolerancia a delitos de cualquier índole. Si en otras entidades los que extorsionan se pasean como si nada, en Coahuila no; aquí con las denuncias se actúa".

La persona detenida en Torreón fue trasladada a la Ciudad de México para continuar con el proceso federal. Fernández Montañez añadió que las reuniones sostenidas con García Harfuch tuvieron como objetivo fortalecer los acuerdos de colaboración: "Hay un intercambio constante de información y esa forma de trabajar es muy eficiente, porque existe plena confianza entre las autoridades estatales y federales".

Como se recordará, el Gabinete de Seguridad Federal informó que, tras la captura de Rodríguez Ortiz, se ejecutaron nuevas órdenes de cateo en varios inmuebles de Coahuila y Durango, donde fueron aseguradas armas, equipo táctico y vehículos.

Además de la detención de Edgar N., alias "El Limones", identificado como objetivo prioritario y presunto operador financiero de un grupo delictivo, así como secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), se logró aprehender a cinco personas más vinculadas con una célula criminal que operaba en ambos estados.

Con estos operativos, que incluyeron cateos y aseguramientos en diversos puntos, las autoridades señalaron que se logró debilitar una estructura delictiva relacionada con la extracción y venta ilegal de hidrocarburos en Durango, así como con presuntas amenazas, extorsiones a comerciantes y ganaderos de la región, además de actividades de lavado de dinero.