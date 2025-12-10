Carlos Villarreal presenta avances del PIMUS en Monclova

Monclova, Coah.- Con el objetivo de consolidar un modelo de movilidad moderno, seguro y eficiente para la Región Centro, y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, el alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión de trabajo con el subsecretario de Transporte y Movilidad, Fernando Simón Gutiérrez Pérez, para revisar los avances finales del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), que próximamente será presentado como resultado del trabajo coordinado entre Monclova, Frontera y Castaños.

Durante la reunión se dieron a conocer los detalles del plan estratégico, el cual fue presentado inicialmente el pasado 6 de agosto como una iniciativa conjunta para fortalecer un modelo de movilidad moderno, accesible y eficiente.

El alcalde Carlos Villarreal subrayó que el PIMUS representa una nueva visión para el desarrollo urbano de la Región Centro, al priorizar soluciones que protegen el entorno, atienden las necesidades de todos los sectores de la población y construyen una movilidad con visión de futuro.

"Este proyecto es posible gracias al trabajo en equipo. Cada municipio aporta lo que corresponde y, junto con el gobernador Manolo Jiménez, avanzamos con responsabilidad y compromiso. Queremos que las familias tengan traslados más seguros, rápidos y amigables con el entorno. El PIMUS marca un cambio importante para nuestra región y nos ayuda a mejorar la calidad de vida de nuestra gente", expresó el alcalde.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener una coordinación permanente con el Gobierno del Estado y los municipios vecinos, con el fin de impulsar políticas de movilidad que fortalezcan el desarrollo ordenado y sostenible de la región.