Paramédicos de GRUM reconfortan a familiares con café y alimentos en el Hospital General Amparo Pape

MONCLOVA, COAH.- En un gesto de profundo humanismo, paramédicos del Grupo GRUM acudieron la noche de ayer a las instalaciones del Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde ofrecieron café caliente y gringas a los familiares que llevan días y noches acompañando a sus seres queridos internados. La acción, encabezada por el director de la corporación, Daniel Segovia, logró aliviar por un momento la carga emocional de quienes enfrentan la angustia de tener a un ser querido hospitalizado.

Los paramédicos llegaron poco antes de la medianoche, con termos, bolsas de alimentos y la firme intención de llevar un respiro a quienes permanecen en el área de urgencias y salas de espera. Muchos de los presentes no habían ingerido alimento en horas, consumidos por la preocupación. Al ver al personal de GRUM acercarse no con camillas ni sirenas, sino con una sonrisa y una taza de café, varios no pudieron evitar conmoverse.

"En estas situaciones, cualquier gesto de apoyo vale oro", comentó una mujer que vela por la recuperación de su padre. "Ellos nos recordaron que no estamos solos".

Iniciativa de apoyo emocional

El Director Daniel Segovia explicó que esta iniciativa nace del compromiso del grupo con la comunidad, no solo en emergencias, sino también en los momentos silenciosos donde el cansancio emocional golpea más fuerte. "Sabemos lo difícil que es esperar noticias. A veces una bebida caliente o un alimento reconforta el cuerpo y el corazón", señaló.

Los paramédicos recorrieron los pasillos entregando despacio cada porción, sin prisas, escuchando historias, ofreciendo palabras de ánimo y llevando un poco de esperanza entre la incertidumbre del hospital.

Agradecimiento de los familiares

El noble gesto fue agradecido por decenas de familiares, quienes describieron la visita como "un alivio inesperado" en medio de la tensión. Una vez más, GRUM demostró que su labor no solo se mide en rescates, sino también en humanidad.