Carlos Villarreal entrega 67 testamentos gratuitos en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la entrega de 67 certificados gratuitos de testamentos, como parte de la campaña de bajo costo realizada durante los meses de septiembre y octubre, destinada a brindar certeza jurídica y tranquilidad a las familias de Monclova.

Durante el evento, el alcalde destacó que este tipo de acciones se logran gracias al trabajo conjunto con el Gobierno del Estado, lo que permite acercar programas accesibles a ciudadanos de todos los sectores. "Seguimos trabajando en equipo para mejorar la calidad de vida de las familias, brindándoles herramientas que protejan su patrimonio", afirmó.

En esta jornada se entregaron testamentos, además de otorgarse 40 asesorías e informes a personas interesadas en iniciar el trámite. Las autoridades reiteraron la importancia de promover la cultura de la previsión y aseguraron que este programa continuará acercándose a más colonias para beneficiar a un mayor número de familias.

Las acciones de la administración municipal buscan proteger el patrimonio de las familias, brindando acceso a servicios legales que son fundamentales para la seguridad jurídica de los ciudadanos. La entrega de testamentos es un paso importante para fomentar la responsabilidad y la planificación en la gestión de bienes.

Las autoridades locales se comprometieron a seguir realizando estas jornadas en diferentes colonias de Monclova, con el objetivo de alcanzar a más familias y ofrecerles la oportunidad de contar con un testamento que les brinde tranquilidad y seguridad sobre su patrimonio.