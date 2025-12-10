Monclova se prepara para recibir nuevas empresas: 600 empleos en el horizonte

Monclova se sigue posicionando como punto atractivo para la llegada de nuevos proyectos de inversión, con el interés de dos nuevas empresas, una metalmecánica y otra relacionada con esta industria, que analizan la posibilidad de instalarse durante el 2026, que se suman a las ya anunciadas.

Reginaldo Calderón, Director de PRO Monclova, señaló que el 2025 fue un año positivo para la ciudad en materia de atracción de inversiones con la instalación de dos empresas y el anuncio de una tercera, que representa una importante generación de empleos, así como una reactivación económica.

La llegada de Dual y Doosung generó un importante impulso para Monclova, y genera la confianza de la llegada de inversiones como el tema de Yura, anunciada la semana pasada y se instalará en 2026.

El Director de PRO Monclova señaló que gracias al trabajo que han realizado en conjunto con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Economía, existe el interés de dos nuevas empresas por instalarse en la región, estas adicionales a las empresas del ramo automotriz anunciadas por el gobernador.

"Se han acercado dos nuevas empresas para platicar con nosotros y ver las opciones que tenemos en Monclova, como hemos dicho, Monclova ya está en el mapa y tenemos que aprovechar las oportunidades".

Explicó que ambas empresas, una metalmecánica, con presencia actual en México y en proceso de expansión y otra ubicada en Texas del sector de calentamiento industrial, las cuales se encuentra en la etapa análisis.

Las empresas evalúan los espacios que se tienen dentro de las naves industriales que se tienen en la región,

Informó que estas empresas, ambas catalogadas como medianas, generarán alrededor de 600 empleos en conjunto tras concretarse su instalación, con la posibilidad de expansión más adelante.