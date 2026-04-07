Detienen a 12 personas en operativos de seguridad en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Como parte de los operativos permanentes de prevención y vigilancia, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Frontera llevó a cabo un despliegue tipo 'barrido' en colonias con mayor incidencia, logrando la detención de 12 personas por diversas faltas administrativas y presuntos delitos.

De acuerdo con el director de la corporación, comandante Gabriel Vázquez Ramírez, estas acciones forman parte de los recorridos estratégicos que se mantienen de manera constante para inhibir conductas delictivas y fortalecer la presencia policial en distintos sectores del municipio.

El operativo se realizó bajo el esquema de mando coordinado, con la participación de la unidad 1061 a cargo del RT Víctor Hugo Gaytán Rocha, bajo la supervisión del subdirector Elí Hernández. Como resultado, se detuvo a ocho hombres y dos mujeres por faltas administrativas, mientras que dos personas más fueron puestas a disposición del Ministerio Público del fuero común.

Entre los detenidos destaca un individuo identificado como Mario Alberto 'N', quien cuenta con antecedentes por robo. De acuerdo con las autoridades, existen reportes ciudadanos en la colonia Jardines del Aeropuerto, así como evidencia en video donde presuntamente aparece cometiendo ilícitos en un domicilio.

El director de Seguridad Pública destacó que estos resultados responden a la estrategia de cero tolerancia al delito, impulsada por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de mantener el orden y la tranquilidad en la ciudad.

Las autoridades informaron que estos operativos continuarán de manera permanente en todo el municipio, con especial atención en las zonas de mayor incidencia, para garantizar la seguridad de las familias fronterenses.