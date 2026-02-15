Ahorran saltillenses 32 mdp con el "Aquí Vamos Gratis"

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González informó que el ahorro que las y los saltillenses han tenido gracias al programa social Aquí Vamos Gratis supera ya los 32.4 millones de pesos.

A través de más de 2.4 millones de traslados, la ciudadanía se ha beneficiado de manera directa al tener la oportunidad de utilizar los recursos que antes destinaba al transporte en otros rubros y, con ello, mejorar su calidad de vida.

"Con el programa Aquí Vamos Gratis estamos trabajando de manera importante para promover la movilidad en todos los sectores, pero lo más importante es el ahorro que está representando para las familias saltillenses", refirió el presidente municipal.

Javier Díaz señaló que, desde que inició el programa con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, uno de cada cinco saltillenses se encuentra a una distancia caminable de las rutas troncales con tarifa cero.

El impacto del programa en la comunidad

Las rutas troncales Norte–Sur, Sur–Norte, Oriente–Poniente y Poniente–Oriente operan con 35 unidades con capacidad para 77 personas cada una.

Las y los usuarios tienen una nueva experiencia en el transporte con estas unidades equipadas con aire acondicionado, wifi y rampas de acceso universal.

"Aquí Vamos Gratis conecta a miles de personas, mejora la economía familiar, fortalece la educación y promueve una ciudad más activa y solidaria", destacó el alcalde Javier Díaz.