Refuerzan vigilancia por sarampión Suman 23 casos probables en 2026

COAHUILA.- Actualmente el estado mantiene bajo observación 23 casos probables de sarampión en lo que va de 2026, aunque hasta el momento no se ha confirmado ningún contagio en la entidad. Ante este panorama, autoridades de salud han intensificado las acciones preventivas y las jornadas de vacunación para evitar la propagación de la enfermedad.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, los casos sospechosos registrados este año se agregan a los 305 que fueron investigados durante 2025, de los cuales 55 resultaron positivos, sin que se reportaran defunciones en el estado.

A nivel nacional, la situación fue distinta el año pasado, pues se contabilizaron 26 fallecimientos por sarampión. Chihuahua concentró la mayoría con 21 casos, mientras que Jalisco registró dos muertes y Sinaloa, Durango y la Ciudad de México reportaron un deceso cada uno.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 8 de la Secretaría de Salud de Coahuila, Raymundo Zamarripa, informó que entre los casos sospechosos actuales se encuentran dos estudiantes de una secundaria en Saltillo. No obstante, explicó que los síntomas presentados son similares a los de la varicela, por lo que las muestras ya fueron enviadas a laboratorio y se espera el resultado en los próximos días.

Con el objetivo de fortalecer la inmunización, la Secretaría de Salud dispone de 5 mil dosis para la Región Sureste. A partir de este fin de semana se desplegarán módulos móviles en centros comerciales y puntos estratégicos para facilitar el acceso a la vacuna.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para acudir a vacunarse y mantenerse informada a través de los canales oficiales, a fin de conocer horarios y ubicaciones de las brigadas.