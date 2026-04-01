Frontera: operativos de seguridad durante Semana Santa

FRONTERA, COAHUILA.- Durante los operativos implementados en diversas colonias de Frontera con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, elementos de Seguridad Pública han detectado a personas adultas incurriendo en faltas administrativas, principalmente relacionadas con el consumo de alcohol en la vía pública y alteración del orden.

Las acciones se realizan de manera coordinada con el Gobierno del Estado en distintos horarios —mañana, tarde y noche— con el objetivo de reforzar la vigilancia y prevenir incidentes en los sectores habitacionales.

De acuerdo con el reporte, estos operativos han permitido una disminución en riñas y robos, resultado de la presencia constante de las corporaciones de seguridad en puntos estratégicos del municipio.

Asimismo, se informó que durante estos días se han llevado a cabo detenciones por diversas faltas administrativas, sumando un total de 15 personas aseguradas, de las cuales 10 corresponden a adultos.

Entre las principales infracciones detectadas destacan el mal orden, ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública y otras conductas que alteran la tranquilidad de la ciudadanía.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener el orden y respetar las disposiciones durante el periodo vacacional, con el fin de garantizar la seguridad y convivencia pacífica en el municipio.