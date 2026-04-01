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Coahuila

Frontera: operativos de seguridad durante Semana Santa

Se han realizado un total de 15 detenciones, de las cuales 10 corresponden a adultos por diversas infracciones.

Por Azucena Tenorio - 01 abril, 2026 - 05:45 p.m.
Frontera: operativos de seguridad durante Semana Santa
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      FRONTERA, COAHUILA.- Durante los operativos implementados en diversas colonias de Frontera con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, elementos de Seguridad Pública han detectado a personas adultas incurriendo en faltas administrativas, principalmente relacionadas con el consumo de alcohol en la vía pública y alteración del orden.

      Las acciones se realizan de manera coordinada con el Gobierno del Estado en distintos horarios —mañana, tarde y noche— con el objetivo de reforzar la vigilancia y prevenir incidentes en los sectores habitacionales.

       

      De acuerdo con el reporte, estos operativos han permitido una disminución en riñas y robos, resultado de la presencia constante de las corporaciones de seguridad en puntos estratégicos del municipio.

      Asimismo, se informó que durante estos días se han llevado a cabo detenciones por diversas faltas administrativas, sumando un total de 15 personas aseguradas, de las cuales 10 corresponden a adultos.

       

      Entre las principales infracciones detectadas destacan el mal orden, ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública y otras conductas que alteran la tranquilidad de la ciudadanía.

      Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener el orden y respetar las disposiciones durante el periodo vacacional, con el fin de garantizar la seguridad y convivencia pacífica en el municipio.

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