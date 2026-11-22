FRONTERA, Coahuila.- Alrededor de siete personas han resultado lesionadas por arma blanca durante riñas registradas en Frontera en lo que va del año, informó Gabriel Vázquez, director de Seguridad Pública, quien señaló que las colonias Occidental y Borja concentran el mayor número de reportes.

El funcionario explicó que los elementos policiacos han intervenido en estos hechos, con detenciones de los presuntos responsables, quienes son puestos a disposición del Ministerio Público para que determine las responsabilidades correspondientes y, en su caso, la reparación del daño.

Como ejemplo, mencionó que durante el pasado fin de semana se registró una riña en la que un hombre resultó lesionado, luego de que los involucrados consumieran bebidas embriagantes. El presunto responsable fue detenido y turnado ante la autoridad ministerial.

Vázquez indicó que algunos de estos incidentes han involucrado a menores de edad, quienes tampoco están exentos de enfrentar consecuencias legales cuando participan en hechos que ocasionan lesiones o constituyen algún delito, conforme a los procedimientos establecidos para adolescentes.

Precisó que, hasta el momento, no tienen reportes de riñas en las que se hayan utilizado armas de fuego.

Agregó que los fines de semana es cuando reciben más reportes de este tipo de situaciones, por lo que mantienen la atención en los sectores donde se presentan con mayor frecuencia.