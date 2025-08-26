Autoridades detienen motocicletas por falta de documentación

Como parte de los operativos implementados para reforzar la seguridad vial, la Dirección de Seguridad Pública de Frontera ha detenido en los últimos días a 12 motocicletas que circulaban sin la documentación necesaria o eran conducidas por menores de edad.

El director de la corporación, Fernando González Dodero, informó que estas acciones no tienen fines recaudatorios, sino que buscan generar conciencia entre los motociclistas para evitar accidentes, muchos de ellos con consecuencias fatales.

"Es importante que la ciudadanía comprenda la responsabilidad que implica manejar una motocicleta. No se trata solo de usar casco o tener placas, sino de cumplir con todo lo necesario para circular con seguridad", afirmó el funcionario.

Desde hace algunas semanas, la dependencia ha intensificado los operativos en distintos puntos del municipio, enfocándose en conductores que no portan casco, carecen de licencia, placas o papelería reglamentaria. Las unidades detenidas han sido trasladadas al corralón municipal.

Como medida complementaria, las autoridades han implementado una estrategia de capacitación en colaboración con motoclub locales. Este domingo, los motociclistas cuyas unidades fueron retenidas podrán participar en un curso de concientización, lo cual les permitirá recuperar sus vehículos sin recibir infracción.

González Dodero enfatizó que se trata de una medida preventiva: "No se les está multando. La idea es que se comprometan a tomar el curso y que comprendan la importancia de cumplir con las normas. Estamos apostando por la prevención, no por la sanción".