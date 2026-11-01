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Coahuila

Detenido por homicidio en Praderas del Norte tenía un semblante molesto

Un comerciante de la calle Progreso notó que el detenido tenía un aspecto molesto y sospechaba que estaba bajo los efectos de alguna sustancia.

Por Azucena Tenorio - 01 noviembre, 2026 - 11:52 a.m.
Vecinos aseguraron que el hombre acudía ocasionalmente a la tienda, pero nunca estableció una relación cercana con los habitantes.
Vecinos aseguraron que el hombre acudía ocasionalmente a la tienda, pero nunca estableció una relación cercana con los habitantes.
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      FRONTERA, COAH.- Un semblante serio y aparentemente molesto era lo que comerciantes y vecinos identificaban en el hombre detenido por su probable participación en el homicidio ocurrido en la colonia Praderas del Norte.

      Un comerciante que tiene una tienda sobre la calle Progreso comentó que el detenido tenía poco tiempo viviendo en el sector y que, cuando acudía a comprar, frecuentemente lo notaba de mal humor.

      Otros habitantes de la cuadra coincidieron en que el hombre llevaba apenas unos meses en el domicilio y que prácticamente no convivía con los vecinos.

      Relataron que acostumbraba salir temprano y regresar más tarde, generalmente solo.

      "Cada quien en lo suyo", resumieron los habitantes, quienes señalaron que tampoco escucharon ruidos o situaciones extrañas relacionadas con el crimen.

      El caso generó sorpresa entre quienes viven y trabajan sobre la calle Progreso, debido a que, pese a tener contacto visual ocasional con el detenido, desconocían sus actividades.

      La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer el homicidio y determinar la probable responsabilidad del hombre detenido.

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