Operativo en Frontera concluye con 55 detenidos por faltas administrativas

Un total de 55 personas fueron detenidas por faltas administrativas durante el fin de semana en Frontera, informó el director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez Ramírez, quien señaló que la mayoría de los casos estuvieron relacionados con alteración del orden y riñas.

El funcionario precisó que entre los asegurados había adultos y menores de edad, de los cuales alrededor de 10 eran menores, quienes fueron puestos a disposición conforme a los protocolos correspondientes.

Explicó que las detenciones se realizaron principalmente por conductas que alteraban la tranquilidad pública y por participar en conflictos, sin que alguno de los incidentes escalara a hechos de mayor gravedad. "Fueron alrededor de 55 detenidos entre sábado y domingo, tanto menores como adultos, por mal orden y algunas riñas; afortunadamente no pasó a mayores", indicó.

Vázquez Ramírez señaló que, pese a las detenciones registradas en el municipio, el operativo de apoyo brindado por elementos de Seguridad Pública durante la Feria de San Buenaventura concluyó con saldo blanco, sin accidentes ni personas detenidas en ese evento.

Finalmente, informó que durante el periodo vacacional continuarán los operativos de vigilancia en colonias y escuelas mediante el programa Vecino Vigilante, en coordinación con autoridades estatales, con el objetivo de prevenir robos a viviendas y planteles educativos.