En Múzquiz Detienen a pirómano por Intentar ocasionar incendio

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, lograron detener a un individuo, que intentó provocar un incendio en la parte trasera de la Escuela Secundaria Técnica del Estado "Profesor Agustín Terrazas Menchaca".

El ciudadano fue identificado con el nombre de Edgar Hugo N de 44 años de edad, alias "El Gavilán" con domicilio en Callejón de los Guerra, Sin Número de la colonia Las Misiones.

Esta persona fue arrestada en flagrancia y puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por el delito que resulte, además de que se le investiga por otros siniestros más registrados en la cabecera municipal.

Al momento de aprehenderlo, el masculino agredió verbalmente a los oficiales, encontrándole en su poder un encendedor, ante lo cual de inmediato fue trasladado a los separos de la cárcel.