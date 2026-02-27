Conmemoran el Día Naranja con pláticas sobre igualdad en Cecytec de Villa Unión

Villa Unión, Coah.— En el marco del Día Naranja, se llevaron a cabo pláticas informativas en el Cecytec Plantel Villa Unión, con el propósito de generar conciencia entre las y los jóvenes sobre la importancia de construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

Las charlas fueron impartidas por Rosa Bertha Romero, así como por Aleyda Contreras y Judith Esmeralda López, integrantes del Centro Libre para las Mujeres, quienes brindaron información y herramientas para identificar y prevenir la violencia de género, además de reforzar temas como el empoderamiento, el amor propio y la creación de entornos escolares seguros.

Durante la jornada, el alumnado participó activamente, compartiendo opiniones y reflexiones sobre cómo fomentar la empatía y el respeto dentro y fuera del aula. Cada 25 de mes, el Día Naranja recuerda que la prevención comienza con la educación y con la participación de toda la comunidad.