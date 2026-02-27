Pakistán inicia guerra abierta con ataques aéreos en Afganistán

ISLAMABAD / KABUL – El gobierno de Pakistán lanzó este jueves una serie de ataques aéreos masivos contra objetivos estratégicos en territorio de Afganistán, marcando el inicio de lo que Islamabad ha denominado una "guerra abierta" contra grupos insurgentes y las fuerzas que les brindan refugio. La ofensiva representa la escalada militar más grave entre ambas naciones en las últimas décadas.

El Ministerio de Defensa paquistaní justificó los bombardeos como una respuesta necesaria ante los constantes ataques transfronterizos sufridos en su territorio, atribuidos a facciones del grupo terrorista Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), las cuales, según Islamabad, operan con la complicidad o incapacidad del gobierno talibán en Kabul.

Operación aérea sobre puntos estratégicos

Los ataques, realizados con aviones de combate y drones armados, se concentraron en las provincias afganas de Khost y Paktika. De acuerdo con reportes preliminares, los proyectiles impactaron centros de mando, almacenes de armamento y campos de entrenamiento. Sin embargo, autoridades afganas denunciaron que las explosiones también afectaron zonas residenciales, provocando víctimas civiles, entre ellas mujeres y niños.

El portavoz del gobierno de Afganistán condenó enérgicamente la agresión, calificándola como una violación flagrante de la soberanía nacional y advirtiendo que "las fuerzas afganas están listas para defender su tierra y responder a cualquier provocación externa".

El quiebre definitivo de la diplomacia

La declaración de "guerra abierta" por parte de Pakistán ocurre tras el fracaso de múltiples mesas de diálogo y advertencias diplomáticas. La relación entre ambos vecinos se ha deteriorado aceleradamente desde el regreso del régimen talibán al poder en 2021, debido a la porosidad de la frontera y las acusaciones mutuas de fomentar la inestabilidad regional.

Analistas internacionales advierten que un conflicto a gran escala entre Pakistán (potencia nuclear) y Afganistán podría desestabilizar por completo el sur de Asia, provocando una crisis humanitaria y una nueva ola de desplazamientos forzados hacia países vecinos y Europa.

Reacción de la comunidad internacional

La ONU y las principales potencias globales, incluidas China y Estados Unidos, han hecho llamados urgentes al cese al fuego inmediato. El Consejo de Seguridad ha convocado a una reunión de emergencia para abordar la situación, mientras que los mercados energéticos han mostrado volatilidad ante el temor de que el conflicto se expanda por la región.

Por el momento, las fuerzas terrestres de Pakistán han reforzado la vigilancia en la Línea Durand (la frontera compartida), mientras se reporta el movimiento de artillería pesada hacia la zona de conflicto, lo que sugiere que la ofensiva aérea podría ser solo la primera fase de una operación militar mayor.