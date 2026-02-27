FreightCar America anuncia nueva pausa temporal en medio de semanas de paro técnico

Luego de varias semanas bajo esquema de paro técnico, la empresa FreightCar America informó a sus trabajadores que continuará operando bajo un modelo de suspensión temporal del 2 al 7 de marzo de 2026, como parte de las medidas implementadas ante la situación productiva que atraviesa la planta.

Comunicado a los trabajadores

A través de un comunicado dirigido a sus colaboradores, la compañía reiteró que su prioridad es mantener una comunicación eficiente y sostuvo que mantiene la firme intención de garantizar las mejores condiciones laborales posibles, tratando de preservar la fuerza laboral.

En el documento se precisa que durante el periodo señalado se aplicará el esquema de Paro Técnico, aunque el pago de nómina se realizará de manera puntual conforme a los días establecidos. Asimismo, continuarán los descuentos vía nómina correspondientes al ISR, el Fondo de Ahorro —equivalente al 10 por ciento del PT— y los préstamos de Caja de Ahorro.

Medidas de apoyo a los trabajadores

Como parte de las medidas de apoyo, la empresa informó que se suspenderán los descuentos de Infonavit y Fonacot a partir de la semana 10 para el personal que se encuentre bajo este esquema.

La compañía pidió a los trabajadores mantenerse atentos a los canales oficiales, donde cada viernes se estarán publicando actualizaciones sobre la situación.

Este nuevo anuncio se da en un contexto en el que la plantilla laboral ha permanecido en incertidumbre durante varias semanas, ante la falta de actividad regular en la planta. Aunque la empresa ha reiterado su compromiso de sostener el empleo, la prolongación del paro técnico mantiene preocupación entre las familias que dependen de esta fuente de ingresos.