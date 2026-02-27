CBTIS 20 Realizó su Feria Vocacional con más de Veinte Universidades

SABINAS, COAH.- El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 20, llevó a cabo la decimocuarta edición de su feria vocacional, informó el director Eduardo Robles Mesta. La institución recibió a más de veinte universidades del estado que presentaron especialidades, planes de estudio, becas y apoyos para estudiantes interesados en continuar la educación superior.

Entre las casas de estudio asistentes estuvieron la UVM Saltillo, el Tecnológico de la Región Carbonífera, el Tecnológico de Múzquiz, la Escuela de Licenciatura de Enfermería, la Facultad de Medicina de Piedras Negras, la ENEF de Saltillo y la UPN, entre otras, con un abanico amplio de carreras técnicas, de salud, educación y ciencias.

Importancia de la feria vocacional

Robles Mesta explicó que la feria estuvo dirigida a estudiantes del plantel, pero fue abierta al público: bastó solicitar acceso para consultar directamente a los promotores, incluidos alumnos de otras preparatorias que podían acudir por información de primera mano.

El directivo señaló que el evento fue posible por la gestión permanente del departamento de vinculación, que mantiene contacto con las universidades y cada año suma nuevas instituciones ante la proyección de más de setecientos egresados.

Agradecimientos a las universidades

Robles Mesta agradeció a todos los representantes de las diferentes universidades y tecnológicos que participaron en la edición número 14 de la feria vocacional en el CBTIS 20, quiénes cumplieron su importante labor explicando con detalle a los jóvenes interesados en continuar sus estudios a nivel profesional para elegir correctamente su carrera.